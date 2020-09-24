Хэмилтон не планирует дополнительных акций перед стартом Гран-при России

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что, в отличие от Гран-при Тосканы, перед стартом Гран-при России он не планирует делать какие-то дополнительные заявления или жесты, связанные с борьбой за равноправие. Перед гонкой на «Муджелло» британец надел футболку с требованием арестовать полицейских, застреливших темнокожую американку Брионну Тэйлор. В этой же футболке он дал интервью после победы и поднялся на подиум.
«Не думаю, что здесь будет что-то особенное. Мы продолжим ту же церемонию с символическим жестом, что всегда у нас происходит перед стартом гонки. Ничего другого существенного не будет. Я знаю не так много об истории вопроса в России, так что мы просто продолжим коллективно использовать нашу платформу.
За одну ночь ничего не изменится, это долгий процесс, требуется очень много времени. Он определённо продолжится и после завершения моей карьеры. Но цель всё та же — менять положение вещей для новых поколений», — заявил Хэмилтон на пресс-конференции ФИА.
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