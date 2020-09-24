Ферстаппен отреагировал на идею сделать его напарником в «Ред Булл» Хэмилтона

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своим мнением насчёт того, может ли британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не подписать новый контракт с немецкой командой и вместо этого стать напарником Макса в составе «быков». Ранее Эдди Джордан призвал Хэмилтона решиться на перемены и договориться о переходе в «Ред Булл». У Макса спросили, интересен ли ему такой вариант.
«Единственная вещь, в которой я заинтересован — выиграть чемпионат. Льюис в „Ред Булл“? Зачем ему так делать? Он тоже хочет выиграть чемпионат, я хочу выиграть чемпионат. Конечно, он пытался оказаться в правильной команде, и в настоящий момент он находится в правильной команде, чтобы завоёвывать титулы. Но посмотрим, что произойдёт», — заявил Ферстаппен на пресс-конференции ФИА.
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