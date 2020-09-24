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Ферстаппен — о перевёрнутой стартовой решётке: это искусственная мера, мне не нравится

Ферстаппен — о перевёрнутой стартовой решётке: это искусственная мера, мне не нравится
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал идею заменить квалификации Формулы-1 спринтерскими гонками с перевёрнутой стартовой решёткой. Финишный протокол таких гонок определял бы стартовые позиции на основную гонку Гран-при. Попробовать такую идею хочет спортивный директор Ф-1 Росс Браун.

«Мне это не нравится. Это искусственная мера в попытке создать шоу — Формула-1 не про это. Эта идея — не моё. Быстрейшие болиды должны быть впереди — ради этого все работают. В любом случае машины, скорее всего, окажутся в том же порядке. Формула-1 нацелена на истинную скорость: самая конкурентоспособная команда должна стартовать с первого ряда. Так что мне эта идея не нравится», — заявил Ферстаппен во время пресс-конференции ФИА.

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