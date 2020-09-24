Райкконен удивился собственным словам, что трасса в Сочи для него несчастливая
Финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена попросили прокомментировать собственные слова из пресс-релиза команды перед гонкой. В командном превью финн назвал «Сочи Автодром» довольно несчастливой для себя трассой, хотя в 2016 и 2017 годах поднимался на Гран-при России на подиум, а в 2015-м был близок к третьему месту до аварии с Валттери Боттасом.
«Не знаю, правда ли я так говорил. Я точно так говорил? Мне всегда нравилось сюда приезжать, хотя результаты могли бы быть лучше. Так бывает — в одни годы у вас получается, в другие — нет. Но мне здесь нравится, и погода хорошая. Тут хорошая инфраструктура, всё довольно новое, а отель совсем рядом с трассой», — заявил Райкконен во время официальной пресс-конференции ФИА.
- 24 сентября 2020
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