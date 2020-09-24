Источник: сезон-2021 Ф-1 стартует в Бахрейне, этап в Саудовской Аравии заменит ГП Бразилии

Стал известен возможный календарь следующего сезона Формулы-1. Ожидается, что старт сезона пройдёт в Бахрейне, а не в Австралии, поскольку австралийские власти не готовы гарантировать присутствие зрителей на трибунах в марте 2021 года. На автодроме «Сахир» состоятся и предсезонные тесты следующего сезона.



Гран-при Австралии же состоится осенью, сразу после этапа в Японии и перед североамериканским турне Формулы-1. Однако серия не отправится в Южную Америку — ожидается, что Гран-при Бразилии не состоится в следующем сезоне, а его место займёт городской этап в Саудовской Аравии.



Кроме того, рассматривается вариант с проведением гонок в Стамбуле, Портимане, Хоккенхайме или на «Нюрбургринге», которые могут заменит любую европейскую гонку при необходимости. Например, под вопросом остаётся проведение Гран-при Монако. До середины марта власти должны решить, готовы ли они допустить зрителей на трибуны. Сообщается, что этап в Монте-Карло состоится только при условии допуска зрителей.



Возможный календарь сезона-2021 Формулы-1



1. Гран-при Бахрейна

2. Гран-при Вьетнама

3. Гран-при Китая

4. Гран-при Азербайджана

5. Гран-при Нидерландов

6. Гран-при Испании

7. Гран-при Монако

8. Гран-при Канады

9. Гран-при Австрии

10. Гран-при Франции

11. Гран-при Великобритании

12. Гран-при Венгрии

Летний перерыв

13. Гран-при Бельгии

14. Гран-при Италии

15. Гран-при России

16. Гран-при Сингапура

17. Гран-при Японии

18. Гран-при Австралии

19. Гран-при США

20. Гран-при Мексики

21. Гран-при Саудовской Аравии

22. Гран-при Абу-Даби