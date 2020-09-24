Источник: сезон-2021 Ф-1 стартует в Бахрейне, этап в Саудовской Аравии заменит ГП Бразилии

Стал известен возможный календарь следующего сезона Формулы-1. Ожидается, что старт сезона пройдёт в Бахрейне, а не в Австралии, поскольку австралийские власти не готовы гарантировать присутствие зрителей на трибунах в марте 2021 года. На автодроме «Сахир» состоятся и предсезонные тесты следующего сезона.
Гран-при Австралии же состоится осенью, сразу после этапа в Японии и перед североамериканским турне Формулы-1. Однако серия не отправится в Южную Америку — ожидается, что Гран-при Бразилии не состоится в следующем сезоне, а его место займёт городской этап в Саудовской Аравии.
Кроме того, рассматривается вариант с проведением гонок в Стамбуле, Портимане, Хоккенхайме или на «Нюрбургринге», которые могут заменит любую европейскую гонку при необходимости. Например, под вопросом остаётся проведение Гран-при Монако. До середины марта власти должны решить, готовы ли они допустить зрителей на трибуны. Сообщается, что этап в Монте-Карло состоится только при условии допуска зрителей.
Возможный календарь сезона-2021 Формулы-1
1. Гран-при Бахрейна
2. Гран-при Вьетнама
3. Гран-при Китая
4. Гран-при Азербайджана
5. Гран-при Нидерландов
6. Гран-при Испании
7. Гран-при Монако
8. Гран-при Канады
9. Гран-при Австрии
10. Гран-при Франции
11. Гран-при Великобритании
12. Гран-при Венгрии
Летний перерыв
13. Гран-при Бельгии
14. Гран-при Италии
15. Гран-при России
16. Гран-при Сингапура
17. Гран-при Японии
18. Гран-при Австралии
19. Гран-при США
20. Гран-при Мексики
21. Гран-при Саудовской Аравии
22. Гран-при Абу-Даби
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