Стролл всё ещё точно не знает причин аварии в Тоскане, после которой у него болела икра

Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл рассказал, что не получил никаких существенных травм в аварии на Гран-при Тосканы. При этом его команда всё ещё продолжает изучать причины инцидента, когда болид внезапно сорвало с трассы.
«На следующий день после аварии у меня немного болела икра — из-за того, что я очень сильно давил на педаль тормоза после вылета. Ну а в целом наши машины сейчас очень безопасные — спасибо ФИА и Формуле-1 за постоянное улучшение правил безопасности. Благодаря этому я пережил аварию без травм.
Досадно, что мы потеряли очень много очков. Что стало причиной аварии, до сих пор остаётся загадкой. Мы считаем, что дело было в проколе, возникшем после того, как я проехал по каким-нибудь осколкам. Пока мы пришли к такому выводу, но мы продолжаем изучать — полной ясности нет», — заявил Стролл во время пресс-конференции ФИА в Сочи.
- 24 сентября 2020
-
21:13
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:35
-
20:13
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
17:33
-
17:32
-
16:40
-
16:10
-
15:42
-
15:19
-
15:09
-
14:55
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:07
-
12:32
-
11:15
-
10:15