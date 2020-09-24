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Стролл всё ещё точно не знает причин аварии в Тоскане, после которой у него болела икра

Стролл всё ещё точно не знает причин аварии в Тоскане, после которой у него болела икра
Авто / Формула-1 0

Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл рассказал, что не получил никаких существенных травм в аварии на Гран-при Тосканы. При этом его команда всё ещё продолжает изучать причины инцидента, когда болид внезапно сорвало с трассы.

«На следующий день после аварии у меня немного болела икра — из-за того, что я очень сильно давил на педаль тормоза после вылета. Ну а в целом наши машины сейчас очень безопасные — спасибо ФИА и Формуле-1 за постоянное улучшение правил безопасности. Благодаря этому я пережил аварию без травм.

Досадно, что мы потеряли очень много очков. Что стало причиной аварии, до сих пор остаётся загадкой. Мы считаем, что дело было в проколе, возникшем после того, как я проехал по каким-нибудь осколкам. Пока мы пришли к такому выводу, но мы продолжаем изучать — полной ясности нет», — заявил Стролл во время пресс-конференции ФИА в Сочи.

Стролл прокомментировал аварию на Гран-при Тосканы
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