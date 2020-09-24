Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Албон отказался брать на себя вину за завал на рестарте гонки в Муджелло

Албон отказался брать на себя вину за завал на рестарте гонки в Муджелло
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон не согласен, что виноват в завале на рестарте Гран-при Тосканы, следствием которого стал сход четырёх гонщиков. Напомним, стюарды по итогам инцидента вынесли предупреждение 12 пилотам, в том числе Албону.

«Очевидно, что это был эффект гармошки. Мне кажется, многое в этом плане зависит от конфигурации трассы. Вы видели подобное в Баку, теперь то же самое случилось в Муджелло. Если прямая длинная, то ты откладываешь момент ускорения до последнего, ведь эффект от слип-стрима очень велик. И вот вам последствия.

Не знаю, был ли способ сделать это более безопасно, чем мы. Не знаю, как бы мы это сделали. Сейфти-кар оставил нам очень мало времени на реагирование. Я никого не виню, просто думаю, как это случилось. Когда отрывы были сформированы, все пытались предугадать, когда же Валттери рванёт. Так что это не чья-либо вина, просто нужно немного поменять формат", — приводит слова Албона RaceFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020