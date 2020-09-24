В «Хаасе» отвергли вариант сотрудничества с «Рено» и обещают оставаться верными «Феррари»

Глава команды «Хаас» Гюнтер Штайнер дал понять, что не намерен прекращать сотрудничество с «Феррари» и подчеркнул, что не рассматривает вариант партнёрства с «Рено», чей двигатель в нынешнем сезоне выглядит мощнее, чем у «Феррари».

«Нет никакой необходимости в том, чтобы подписывать новый контракт с «Феррари» уже сейчас, так как срок действующего соглашения истекает только в 2021 году.

Что касается возможного партнёрства с «Рено»: прежде всего хочу сказать, что мы оказались в Формуле-1 после определённых событий и в «Феррари» в этом плане проделали хорошую работу. Сейчас у «Скудерии» трудности. Надеюсь, что они не долговременные. Как бы то ни было, «Феррари» всегда возвращалась.



Так что отказываться от партнёрства при первой же возможности было бы не очень этично. Без «Феррари» нас бы не было в Формуле-1. Но это не значит, что мы не выслушаем какого-то производителя, если он предложит нам использовать мотор бесплатно», — приводит слова Штайнера RaceFans.