Квят вставил в плейлист «Альфа Таури» на Гран-при России песню Талькова «Я вернусь»

С 25 по 27 сентября на трассе «Сочи Автодром» состоится очередной этап чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при России. В преддверии этапа пресс-служба команды «Альфа Таури» опубликовала на странице в «Инстаграме» актуальный плейлист, который подготовлен специально к Гран-при России.
Интересно, что первым номером в нём идёт известная композиция популярного в СССР на рубеже 1980–1990-х годов певца и композитора Игоря Талькова под названием «Я вернусь». Её в плейлист выбрал пилот команды Даниил Квят.
Соответствующий пост доступен на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».
Напомним, Гран-при России станет первым в сезоне, на который будет допущено большое количество зрителей. В преддверии этапа в активе Даниила Квята 10 очков, что позволяет ему занимать 14-е место в общем зачёте.
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