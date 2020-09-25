Квят вставил в плейлист «Альфа Таури» на Гран-при России песню Талькова «Я вернусь»

С 25 по 27 сентября на трассе «Сочи Автодром» состоится очередной этап чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при России. В преддверии этапа пресс-служба команды «Альфа Таури» опубликовала на странице в «Инстаграме» актуальный плейлист, который подготовлен специально к Гран-при России.

Интересно, что первым номером в нём идёт известная композиция популярного в СССР на рубеже 1980–1990-х годов певца и композитора Игоря Талькова под названием «Я вернусь». Её в плейлист выбрал пилот команды Даниил Квят.

Соответствующий пост доступен на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».

Напомним, Гран-при России станет первым в сезоне, на который будет допущено большое количество зрителей. В преддверии этапа в активе Даниила Квята 10 очков, что позволяет ему занимать 14-е место в общем зачёте.