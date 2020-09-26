Формула-1. Гран-при России. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 26 сентября, на стационарной трассе «Сочи Автодром» в Сочи состоится третья свободная практика 10-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при России. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.



После девятого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 10 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция третьей практики