Формула-2. Россия. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 26 сентября, состоится основная гонка 10-го этапа Формулы-2 сезона-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Сочи Автодром» в Сочи. Начало гонки запланировано на 10:15 по московскому времени.



В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.



Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге», далее после двух этапов на «Сильверстоуне» шестой этап приняла «Каталунья», седьмой — «Спа-Франкоршам», восьмой — Монца, девятый — «Муджелло».



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:



Формула-2. Россия. Первая гонка. Текстовая трансляция.