Перес объяснился с «Рейсинг Пойнт» после слов о сокрытии информации со стороны команды

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что объяснился с командой после своей фразы о том, что в гоночном коллективе стали от него что-то скрывать.



«Я знаю эту команду уже семь лет, и они мне как родные. Я поговорил с ними, и они приняли моё объяснение. После семи лет мы не могли закончить сотрудничество на плохой ноте. И теперь мы все движемся вперёд, хотим одного: набрать как можно больше очков и добиться успеха в наших оставшихся гонках вместе!

Мы будем атаковать и постараемся побороться за большее количество подиумов в оставшихся восьми гонках», — написал Серхио в «сториз» своего «инстаграма».



Напомним, Перес покинет «Рейсинг Пойнт» в конце сезона, со следующего года его место в команде займёт Себастьян Феттель.