Квят показал живые фотографии своего специального шлема для Гран-при России

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят опубликовал первые живые фотографии своего шлема на Гран-при России Формулы-1. Квят будет выступать в шлеме с необычным дизайном, который он выбрал в рамках конкурса, устроенного «Сочи Автодромом» и VK.



«Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, было очень много интересных вариантов. Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлён темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился этот дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем. Надеюсь, вам он понравится тоже. Мне кажется, что шлем выглядит довольно необычно и интересно», — комментировал ранее Квят свой выбор.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Даниила Квята.