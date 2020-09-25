Бывшая жена Бриаторе: Михаэль Шумахер не говорит, он общается глазами

По словам Элизабетты Грегорачи, экс-супруги бывшего руководителя «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе, состояние семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера не позволяет ему разговорить с окружающими.
Бриаторе и Грегорачи развелись в 2018 году. Модель в настоящее время принимает участие в итальянской версии шоу «Большой брат». Когда один из соседей по дому спросил о состоянии здоровья Шумахера, о котором достоверно ничего не известно, Грегорачи сказала: «Он не говорит. Он общается глазами. Только три человека могут посетить и увидеть его».
Грегорачи также утверждает, что семья Шумахеров переехала из Швейцарии в Испанию.
«Они переехали в Испанию, и его жена устроила в доме больницу», — приводит слова бывшей супруги Бриаторе GrandPX.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
- 25 сентября 2020
-
10:53
-
10:45
-
10:44
-
09:06
-
08:00
-
01:07
-
00:07
- 24 сентября 2020
-
22:59
-
22:02
-
21:13
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:35
-
20:13
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
17:33
-
17:32
-
16:40
-
16:10
-
15:42
-
15:19
-
15:09
-
14:55
-
14:39