Бывшая жена Бриаторе: Михаэль Шумахер не говорит, он общается глазами

По словам Элизабетты Грегорачи, экс-супруги бывшего руководителя «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе, состояние семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера не позволяет ему разговорить с окружающими.



Бриаторе и Грегорачи развелись в 2018 году. Модель в настоящее время принимает участие в итальянской версии шоу «Большой брат». Когда один из соседей по дому спросил о состоянии здоровья Шумахера, о котором достоверно ничего не известно, Грегорачи сказала: «Он не говорит. Он общается глазами. Только три человека могут посетить и увидеть его».

Грегорачи также утверждает, что семья Шумахеров переехала из Швейцарии в Испанию.

«Они переехали в Испанию, и его жена устроила в доме больницу», — приводит слова бывшей супруги Бриаторе GrandPX.



Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.