Видео: Карлос Сайнс вылетает на тренировке Гран-при России, ломая заднее антикрыло

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала запись инцидента с участием Карлоса Сайнса в первой свободной практике Гран-при России. Пилот «Макларена» вылетел в седьмом повороте «Сочи Автодрома», повредив заднее антикрыло своего болида.
Карлос смог вернуться обратно на трассу и добраться до боксов. Однако из-за этой аварии дирекции гонки пришлось объявить режим виртуального сейфти-кара, чтобы убрать обломки.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Сессия также прерывалась красными флагами из-за аварии Николаса Латифи. Болид «Уильямса» серьёзно пострадал.
Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал представитель «Рено» Даниэль Риккардо, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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