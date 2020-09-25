Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Путин не планирует посещать Гран-при Формулы-1 в Сочи

Путин не планирует посещать Гран-при Формулы-1 в Сочи
Авто / Формула-1 0

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать Гран-при России Формулы-1 в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, не планирует», — приводит слова Пескова ТАСС.

Гран-при России стартовал сегодня, 25 сентября. На «Сочи Автодроме» уже состоялась первая свободная практика, лучшее время в которой показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят — седьмой.

После девяти этапов в нынешнем сезоне личный зачёт возглавляет Льюис Хэмилтон. В его активе 190 очков. Вторым идёт Боттас (135). Макс Ферстаппен (110) – третий.

В качестве гонки поддержки в Сочи также приехала молодёжная серия Ф-2, в которой участвуют российские пилоты Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов.

Боттас — лучший в первой практике Гран-при России, Квят — седьмой, Хэмилтон — 19-й
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020