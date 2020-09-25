Путин не планирует посещать Гран-при Формулы-1 в Сочи

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать Гран-при России Формулы-1 в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Нет, не планирует», — приводит слова Пескова ТАСС.
Гран-при России стартовал сегодня, 25 сентября. На «Сочи Автодроме» уже состоялась первая свободная практика, лучшее время в которой показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят — седьмой.
После девяти этапов в нынешнем сезоне личный зачёт возглавляет Льюис Хэмилтон. В его активе 190 очков. Вторым идёт Боттас (135). Макс Ферстаппен (110) – третий.
В качестве гонки поддержки в Сочи также приехала молодёжная серия Ф-2, в которой участвуют российские пилоты Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов.
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