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Хорнер — об идее перехода Хэмилтона в «Ред Булл»: что пил Джордан в этот момент?

Хорнер — об идее перехода Хэмилтона в «Ред Булл»: что пил Джордан в этот момент?
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал предложение известного автоспортивного эксперта и инсайдера Эдди Джордана, считающего, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон должен не подписывать новый контракт с «Мерседесом», а перейти в «Ред Булл».

«Мне было интересно, что Эдди пил в этот момент! Да, с точки зрения болельщиков он прав на сто процентов, но я в последнее время ничего не слышал от Льюиса. Могу представить, что он останется там, где находится сейчас. Да, пожалуй, каждому хочется посмотреть, как бы Макс и Льюис боролись друг с другом — надеюсь, мы обеспечим Макса техникой для этого. Может, не в конце этого сезона, но в следующем году и через год», — заявил Хорнер во время пресс-конференции ФИА.

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