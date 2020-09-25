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Ветров: Квяту нужно собрать мозги в кучу и пробираться ближе к пятёрке

Ветров: Квяту нужно собрать мозги в кучу и пробираться ближе к пятёрке
Авто / Формула-1 0

Известный российский гонщик Николай Ветров поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России и дал совет пилоту «Альфа Таури» Даниилу Квяту.

«Первым на Гран-при России, вероятнее всего, приедет Хэмилтон. В тройке помимо него поставлю на Ферстаппена и, скорее всего, Боттаса.

Сочинская трасса очень специфическая, с затяжными поворотами, может случиться всё что угодно. Квят должен быть в десятке. Его напарник уже был первый, пора и Дане показать себя. Тем более трасса родная, стены помогают. Нужно собрать мозги в кучу, продумать стратегию с резиной и пробираться ближе к пятёрке. Он может это сделать», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Гран-при России стартовал сегодня, 25 сентября. На «Сочи Автодроме» уже состоялась первая свободная практика, лучшее время в которой показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

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