В «Ред Булл» ответили на слухи, что Ферстаппен и Ньюи уйдут из команды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал предположения, что опция в контракте Макса Ферстаппена позволяет ему покинуть гоночный коллектив уже по окончании сезона-2020.



«Контракт между пилотом и командой всегда остаётся конфиденциальным, и всегда насчёт него будут ходить спекуляции. Но я на сто процентов уверен, что Макс Ферстаппен будет за рулём болида „Ред Булл“ в следующем году», — заявил Хорнер на официальной пресс-конференции ФИА.



Также босс «быков» прокомментировал слухи, что технического босса команды Эдриана Ньюи могут переманить другие команды — в частности, «Астон Мартин».



«Эдриан с нами 14 лет, он счастлив в нашей команде, наслаждается работой. Да, в последние годы он чуть отошёл от дел, но он всё ещё мотивирован и он точно будет с нами в следующем году. Никаких сомнений», — заверил Хорнер.

Источник: «Астон Мартин» может попытаться переманить Ньюи из «Ред Булл»