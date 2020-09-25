Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Ред Булл» ответили на слухи, что Ферстаппен и Ньюи уйдут из команды

В «Ред Булл» ответили на слухи, что Ферстаппен и Ньюи уйдут из команды
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал предположения, что опция в контракте Макса Ферстаппена позволяет ему покинуть гоночный коллектив уже по окончании сезона-2020.

«Контракт между пилотом и командой всегда остаётся конфиденциальным, и всегда насчёт него будут ходить спекуляции. Но я на сто процентов уверен, что Макс Ферстаппен будет за рулём болида „Ред Булл“ в следующем году», — заявил Хорнер на официальной пресс-конференции ФИА.

Также босс «быков» прокомментировал слухи, что технического босса команды Эдриана Ньюи могут переманить другие команды — в частности, «Астон Мартин».

«Эдриан с нами 14 лет, он счастлив в нашей команде, наслаждается работой. Да, в последние годы он чуть отошёл от дел, но он всё ещё мотивирован и он точно будет с нами в следующем году. Никаких сомнений», — заверил Хорнер.

Источник: «Астон Мартин» может попытаться переманить Ньюи из «Ред Булл»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020