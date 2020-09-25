Шварцман: я допустил пару небольших ошибок, но темп у нас есть

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал седьмой результат в квалификации российского этапа Формулы-2 на «Сочи Автодроме». Основная гонка российского этапа начнётся завтра, 26 сентября, в 10:15 по московскому времени.



«Потенциально сегодняшний день был достаточно хорошим, но под конец мы не смогли собрать всё воедино. Я допустил пару небольших ошибок, и мы закончили не рядом с первой позицией. Конечно, я надеялся не на такую квалификацию. Нам нужен хороший старт с седьмого места и хорошая гонка, и, надеюсь, мы получим такой же хороший результат, поскольку темп у нас действительно есть», — приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба программы «СМП Рейсинг».