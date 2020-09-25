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В Ф-1 официально объявили, что Доменикали возглавит руководство серии с 2021 года

В Ф-1 официально объявили, что Доменикали возглавит руководство серии с 2021 года
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что экс-руководитель «Феррари» Стефано Доменикали с 2021 года займёт место главы Liberty Media Чейза Кэри.

«Liberty Media подтверждает, что Стефано Доменикали займёт пост президента и генерального директора Формулы-1 в январе 2021 года. Чейз Кэри перейдёт на должность неисполнительного председателя правления», — говорится в заявлении на официальной странице Ф-1 в «Твиттере».

Чейз Кэри занимал свою должность главы Liberty Media с 2017 года. Что касается Доменикали, то итальянец присоединился к «Феррари» ещё в 1991 году и работал в «Скудерии» больше 20 лет. Пост руководителя итальянской команды он покинул лишь в сезоне-2014.

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