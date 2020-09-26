Перес узнает на следующей неделе, какие у него есть варианты остаться в Формуле-1

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что на следующей неделе должен получить больше информации относительно шансов остаться в Формуле-1 в сезоне-2021.



«Были контакты с парой команд, разговоры. Думаю, на следующей неделе или вроде того буду знать, какие варианты реальны, а какие — нет. Но предпочту сохранить эту информацию между командами и мною. Думаю, все заслуживают уважения: у этих команд есть пилоты, они тоже ведут обсуждения, так что оставлю всё при себе.



Мне нужна мотивация, чтобы продолжать выступать, тренироваться, выкладываться на сто процентов на каждом круге. Должен удостовериться, что смогу оказаться в проекте, который мотивирует. Если нет, не буду продолжать», — заявил Перес на пресс-конференции ФИА.



Предполагается, что у Серхио есть шансы продолжить карьеру в «Хаасе» и «Альфа Ромео», а также совсем теоретическая возможность стать гонщиком «Ред Булл».