Гасли: нам ещё немного не хватает, чтобы побороться за третий сегмент квалификации

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при России Формулы-1. Во второй сессии француз показал 11-й результат.



«Думаю, первая практика была немного беспорядочной, во время неё много чего произошло, включая виртуальный сейфти-кар и красный флаг, так что наша сессия не была плавной. Но вторая практика оказалась хороша. Похоже, у нас сильный гоночный темп, и я вполне доволен машиной на длинной серии. Что касается квалификации, то я думаю, что нам ещё немного не хватает, чтобы по-настоящему побороться завтра за третий сегмент, так что нам нужно поработать вечером. Надеюсь, мы сможем сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба «Альфа Таури».