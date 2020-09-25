Эддоллс: Квят был очень конкурентоспособным в первой практике

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России, отметив, что Даниилу Квяту особенно удалась утренняя сессия.

«Наши настройки были нацелены на то, чтобы оптимизировать баланс на одном круге. У Пьера получилась не самая чистая первая практика. Он вышел на трассу на другом составе резины, когда появились красные флаги. Шины были холодными, и мы не получили достаточно данных о его заезде. Даниил был очень конкурентоспособным. Изменения дали нам нужное направление ко второй практике.

Вторая сессия для обоих пилотов на харде, и они показали конкурентное время на круге. Кроме того оба были довольны балансом. Сменив резину, мы прибавили, но, наверное, не так, как бы нам хотелось. Так что ночью будет над чем поработать. Остаётся всё собрать воедино и выбрать наилучшую стратегию для гонки", — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».