Ферстаппен ждёт плотной борьбы с «Рено» за третье место в квалификации

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен предположил, что ему будет нелегко стать лучшим позади пилотов «Мерседеса» в квалификации Гран-при России.



«Думаю, в квалификации будет сложно занять третье место, но в гонке мы смотримся более конкурентоспособно, чему я рад. Ещё есть над чем работать, чтобы удостовериться, что мы на третьем месте. „Рено“ сегодня был очень конкурентоспособным, и ты никогда не знаешь, на что способен кто-то другой. Думаю, в первую очередь мы должны смотреть на себя и найти верную пропорцию при выборе уровня прижимной силы, чтобы машина была стабильной. Я довольно-таки уверен, что в квалификации борьба будет плотной, но мы будем в этой борьбе», — приводит слова Ферстаппена Crash.