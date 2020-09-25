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Вольф: Доменикали серьёзно постарается притормозить «Мерседес»

Вольф: Доменикали серьёзно постарается притормозить «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал известие о том, что новым президентом и генеральным директором Формулы-1 станет бывший глава команды Ф-1 «Феррари» Стефано Доменикали. Ранее ходили разговоры, что это место может занять Вольф, однако «Скудерия», обладающая правом вето, дала понять, что не одобрит подобное назначение.

«Моё место — в „Мерседесе“. Чувствую себя здесь комфортно. Я не только глава команды, но и партнёр „Мерседеса“. Верю, что вместе мы можем вывести команду на новый уровень.

Стефано Доменикали будет управлять Формулой-1 добросовестно. Конечно, он серьёзно постарается притормозить нас, но это часть игры», — приводит слова Вольфа GPBlog.

В Ф-1 официально объявили, что Доменикали возглавит руководство серии с 2021 года
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