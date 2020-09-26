Гасли — о шансах вернуться в «Ред Булл»: надеюсь находиться за рулём быстрейшей машины
Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли в очередной раз прокомментировал возможность возвращения в «Ред Булл» в сезоне-2021, когда он мог бы заменить в команде таиландского пилота Александера Албона. При этом руководство «Ред Булл» не раз заявляло, что надеется сохранить Албона, а в лице Гасли видит лидера «Альфа Таури».
«Посмотрим, останусь ли в команде. Как уже сказал, я гонщик „Ред Булл“, у меня контракт с ними. Надеюсь находиться за рулём быстрейшей машины. Хочу бороться на вершине и показать, на что я способен. Считаю, что до сих пор хорошо выполнял свою работу. Так что надеюсь, что буду вознаграждён будущими возможностями», — приводит слова Пьера Гасли GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.
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