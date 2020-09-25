Сироткин: хочется видеть от Шварцмана более ярких выступлений

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин выделил сильные и слабые стороны пилота Формулы-2 Роберта Шварцмана, который будет стартовать в основной гонке Ф-2 в Сочи с седьмой позиции.



«Роберт зарекомендовал себя как хороший гонщик. И в прошлом сезоне, и в этом он показывает выдающиеся результаты. Самое сильное его качество, на мой взгляд, — в гоночной борьбе, когда соперники суетятся, начинают нервничать и паниковать, он с холодной головой доезжает до конца. Большой талант, надо это развивать.



Так как я в той же программе, что и Роберт, скажу откровенно: хочется видеть от него более ярких выступлений, пусть даже с ошибками, но хочется скорости и эмоций. Хочется больше остроты на трассе, а не сугубо холодного расчета», — приводит слова Сироткина ТАСС.