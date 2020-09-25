Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сироткин: хочется видеть от Шварцмана более ярких выступлений

Сироткин: хочется видеть от Шварцмана более ярких выступлений
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин выделил сильные и слабые стороны пилота Формулы-2 Роберта Шварцмана, который будет стартовать в основной гонке Ф-2 в Сочи с седьмой позиции.

«Роберт зарекомендовал себя как хороший гонщик. И в прошлом сезоне, и в этом он показывает выдающиеся результаты. Самое сильное его качество, на мой взгляд, — в гоночной борьбе, когда соперники суетятся, начинают нервничать и паниковать, он с холодной головой доезжает до конца. Большой талант, надо это развивать.

Так как я в той же программе, что и Роберт, скажу откровенно: хочется видеть от него более ярких выступлений, пусть даже с ошибками, но хочется скорости и эмоций. Хочется больше остроты на трассе, а не сугубо холодного расчета», — приводит слова Сироткина ТАСС.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020