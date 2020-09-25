Хэмилтон рассказал о проблемах на первой тренировке Гран-при России

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при России, рассказав, какие проблемы испытывал во время сессий.

«Машина работала хорошо, но день не был гладким. Ночью будет над чем поработать. Это касается и пилотажа, и настроек. День начался не лучшим образом, первая сессия получилась слабой. Я блокировал колёса на двух составах резины, полностью уничтожил „хард“. Вторая практика прошла гораздо лучше. Но мне не удавалось собрать всё воедино, так что работа остаётся.

Лучше всего получался третий сектор. Уровень сцепления сегодня был достаточно низким, и это всё усложняло. Но, уверен, завтра всё изменится", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».