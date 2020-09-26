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Перес попросил Расселла сделать ему презентацию в PowerPoint, чтобы получить контракт

Перес попросил Расселла сделать ему презентацию в PowerPoint, чтобы получить контракт
Авто / Формула-1 0

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес в шутку обратился к гонщику «Уильямса» Джорджу Расселлу с просьбой сделать презентацию для получения контракта в Формуле-1.

Напомним, в 2018 году технический директор «Уильямса» Падди Лоу сказал, что перед сезоном-2018 Джордж Расселл отправил ему презентацию о себе, сделанную в программе PowerPoint. Британец пытался убедить руководство «Уильямса», что должен стать боевым пилотом команды уже в 2018 году.

«Хочу сказать спасибо PowerPoint, без неё я бы не оказался там, где я есть», — написал Расселл в своём «инстаграме».

«Сделай мне такую презентацию», — написал в комментариях к посту Расселла Перес.

Напомним, Перес остался без места в Формуле-1 на сезон-2021. По слухам, он ведёт активные переговоры с «Хаасом». Место Переса в «Астон Мартин» займёт Себастьян Феттель.

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