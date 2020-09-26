Мик Шумахер выиграл первую гонку Формулы-2 в Сочи, Шварцман — 11-й

В Сочи завершилась первая гонка этапа Формулы-2 в России. Первым финишировал Мик Шумахер, вторым к финишу пришёл Каллум Айлотт, третьим к финишу пришёл Юки Цунода.
Российский гонщик «Према» Роберт Шварцман финишировал на 11-й позиции, потеряв много времени на пит-стопе, Никита Мазепин финишировал восьмым и завтра будет стартовать с поула. Артём Маркелов пришёл к финишу 15-м.
Формула-2. Россия. Первая гонка
1. Мик Шумахер (Prema) — 28 кругов
2. Юки Цунода (Carlin) — +6,3
3. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +9,4
4. Лука Гьотто (Hitech) — +9,5
5. Джехан Дарувала (Carlin) — +15,2
6. Джек Эйткен (Campos) — +22,1
7. Никита Мазепин (Hitech) — +23,1
8. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +25,3
9. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) — +26,9
10. Дэниел Тиктум (DAMS) — +29,5
11. Роберт Шварцман (Prema) — +35,5
15. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) — +52,1...
21. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — сошёл.
Положение в чемпионате:
1. Мик Шумахер — 186
2. Каллум Айлотт — 168
3. Юки Цунода — 145
4. Кристиан Лундгор — 145
5. Роберт Шварцман — 140
6. Никита Мазепин — 133
7. Луи Делетраз — 122.
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