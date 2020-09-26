Мик Шумахер выиграл первую гонку Формулы-2 в Сочи, Шварцман — 11-й

В Сочи завершилась первая гонка этапа Формулы-2 в России. Первым финишировал Мик Шумахер, вторым к финишу пришёл Каллум Айлотт, третьим к финишу пришёл Юки Цунода.



Российский гонщик «Према» Роберт Шварцман финишировал на 11-й позиции, потеряв много времени на пит-стопе, Никита Мазепин финишировал восьмым и завтра будет стартовать с поула. Артём Маркелов пришёл к финишу 15-м.



Формула-2. Россия. Первая гонка



1. Мик Шумахер (Prema) — 28 кругов

2. Юки Цунода (Carlin) — +6,3

3. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +9,4

4. Лука Гьотто (Hitech) — +9,5

5. Джехан Дарувала (Carlin) — +15,2

6. Джек Эйткен (Campos) — +22,1

7. Никита Мазепин (Hitech) — +23,1

8. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +25,3

9. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) — +26,9

10. Дэниел Тиктум (DAMS) — +29,5

11. Роберт Шварцман (Prema) — +35,5

15. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) — +52,1...

21. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — сошёл.



Положение в чемпионате:



1. Мик Шумахер — 186

2. Каллум Айлотт — 168

3. Юки Цунода — 145

4. Кристиан Лундгор — 145

5. Роберт Шварцман — 140

6. Никита Мазепин — 133

7. Луи Делетраз — 122.