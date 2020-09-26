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Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при России, Квят — девятый

Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при России, Квят — девятый
Авто / Формула-1 0

На «Сочи Автодроме» завершилась третья свободная практика Гран-при России. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, третьим — Карлос Сайнс из «Макларена».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время, у его напарника Пьера Гасли — 11-й результат.

Формула-1. Гран-при России. Третья свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.33,279
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,776
3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,817
4. Эстебан Окон («Рено») — +0,960
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,973
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,027
7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,315
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,453
9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,489
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,508
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,513
12. Шарль Леклер («Феррари») — +1,527
13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,700
14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,978
15. Николас Латифи («Уильямс») — +2,013
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,172
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,311
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,320
19. Александер Албон («Ред Булл») — +2,324
20. Ландо Норрис («Макларен») — +2,702.

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