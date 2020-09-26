В «Рейсинг Пойнт» удивились словам Переса и заставили его признать неправоту
Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин удивлён заявлением Серхио Переса, что от него скрывают информацию в команде после объявления о его уходе по окончании сезона.
«То, что ему не говорят, касается машины следующего сезона. Мы ничего от него не скрываем относительно нынешнего чемпионата. В наших интересах, чтобы он был максимально быстрым. Если бы мы относились к нему как-то не так, это нам только навредило бы. С большим удивлением услышали его слова. Странно. Поговорил с ним и спросил, что именно он говорил прессе и что мы от него скрывали. Мы вместе выяснили, что это не так, и он признал неправоту. Но да, мы не рассказываем ему о работает над болидом на следующий сезон», — приводит слова Энди Грина Autosport.
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