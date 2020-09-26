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Проблемы на пит-стопе Шварцмана были спровоцированы действиями Мика Шумахера

Проблемы на пит-стопе Шварцмана были спровоцированы действиями Мика Шумахера
Авто / Младшие серии 0

Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер признал, что невольно спровоцировал хаос на пит-стопах команды «Према» из-за того, что до последнего не мог решить, останавливаться ему или нет. В итоге «Према» слабо провела пит-стоп Роберта Шварцмана в основной гонке Ф-2 в Сочи, что лишило россиянина финиша в очках.

«С моей стороны был некоторый беспорядок в решении заезжать или нет. За прямую до этого мне сказали заезжать, но я ответил: „Нет, могу проехать дольше“. Но потом, на последнем секторе, почувствовал, как задние колёса начали сдавать, что ввело меня в замешательство. Запросил пит-стоп и увидел, как все тоже готовы заезжать. Просто тоже заехал на пит-лейн, сообщил о пит-стопе уже на заезде. Полагаю, команда была немного удивлена, но они здорово справились. Могло быть плохо, но получилось хорошо, а в итоге это главное», — приводит слова Шумахера FormulaScout.

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