Риккардо поправил зеркало заднего вида на скорости 300 км/ч. Видео

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо во время третьей тренировки Гран-при России поравил зеркало заднего вида на болиде на скорости 300 км/ч. Видеозапись была опубликована в «твиттере» Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.

Лучшее время по итогам третьей тренировки на «Сочи-Автодроме» показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, третьим — Карлос Сайнс из «Макларена».



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время, у его напарника Пьера Гасли — 11-й результат. Даниэль Риккардо закончил тренировку на десятой позиции.

Квалификация Гран-при России начнётся в 15:00 мск.