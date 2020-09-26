Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Росси продолжит выступать в MotoGP. Валентино подписал контракт с Petronas SRT Yamaha

Росси продолжит выступать в MotoGP. Валентино подписал контракт с Petronas SRT Yamaha
Авто / Мотогонки 0

Девятикратный чемпион мира Валентино Росси подписал контракт с командой Petronas SRT Yamaha на сезон-2021MotoGP, сообщает пресс-служба серии.

Напарником Росси в следующем сезоне станет Франко Морбиделли. Фабио Куартараро сменит в составе заводской «Ямахи» Росси и станет напарником Маверика Виньялеса.

«Рад, что продолжу выступать в следующем сезоне и буду делать это в Petronas SRT Yamaha. Это серьёзная и хорошо организованная команда. Здорово выступать с Франко в качестве напарника по команде, поскольку он является гонщиком академии. Думаю, мы сможем сработаться и добиться хороших результатов», — приводит слова Валентино Росси официальный сайт серии.

Валентино Росси выступает в «королевском классе» с 2002 года.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020