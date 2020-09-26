Росси продолжит выступать в MotoGP. Валентино подписал контракт с Petronas SRT Yamaha

Девятикратный чемпион мира Валентино Росси подписал контракт с командой Petronas SRT Yamaha на сезон-2021MotoGP, сообщает пресс-служба серии.



Напарником Росси в следующем сезоне станет Франко Морбиделли. Фабио Куартараро сменит в составе заводской «Ямахи» Росси и станет напарником Маверика Виньялеса.



«Рад, что продолжу выступать в следующем сезоне и буду делать это в Petronas SRT Yamaha. Это серьёзная и хорошо организованная команда. Здорово выступать с Франко в качестве напарника по команде, поскольку он является гонщиком академии. Думаю, мы сможем сработаться и добиться хороших результатов», — приводит слова Валентино Росси официальный сайт серии.

Валентино Росси выступает в «королевском классе» с 2002 года.