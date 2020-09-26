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Ферстаппен: не ожидал, что буду стартовать вторым

Ферстаппен: не ожидал, что буду стартовать вторым
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, которую он закончил на второй позиции.

«Вчера не могли добиться правильного баланса, а трасса была очень скользкой, так что даже сегодня утром не был до конца доволен. Пытались улучшить баланс машины уже в ходе квалификации. Неплохой получилась последняя попытка.

Рад, потому что не ожидал, что буду стартовать вторым. Если завтра удастся хорошо стартовать и воспользоваться слипстримом, а он даёт на этой трассе заметный эффект, то не известно, что будет ко второму повороту. Кроме того, интересно посмотреть, как завтра будут работать шины», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон.

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