Ферстаппен: не ожидал, что буду стартовать вторым
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, которую он закончил на второй позиции.
«Вчера не могли добиться правильного баланса, а трасса была очень скользкой, так что даже сегодня утром не был до конца доволен. Пытались улучшить баланс машины уже в ходе квалификации. Неплохой получилась последняя попытка.
Рад, потому что не ожидал, что буду стартовать вторым. Если завтра удастся хорошо стартовать и воспользоваться слипстримом, а он даёт на этой трассе заметный эффект, то не известно, что будет ко второму повороту. Кроме того, интересно посмотреть, как завтра будут работать шины», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон.
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