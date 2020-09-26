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Хэмилтон: одна из худших квалификационных сессий! Будет трудно выиграть гонку

Хэмилтон: одна из худших квалификационных сессий! Будет трудно выиграть гонку
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при России, где он чуть не вылетел во втором сегменте.

«Одна из худших квалификационных сессий. Ужасно! Сердце уходило в пятки. У меня удалили круг — в первый раз за весь уик-энд. Хотел остаться и проехать ещё круг, чтобы было какое-то время, но мне сказали заехать и надеть свежие шины, а затем появился красный флаг. Был реальный риск, когда выехал в конце на новых шинах.

В итоге стартую на „софте“, что нехорошо. Приятно быть на поуле, но, вероятно, это худшее место для поула с учётом того, что у машин более высокое сопротивление воздуха в этом году. Без сомнений, завтра люди заберутся мне в слипстрим. Обе машины, с которыми сражаюсь, будут на „медиуме“, так что, определённо, будет трудно выиграть гонку. Как бы то ни было, сохраняю позитивный настрой и попробую выяснить, что нужно сделать, как хорошо стартовать и действовать в разных ситуациях, а там посмотрим», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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