Албон — о десятом месте в квалификации: я был доволен своим кругом

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России, отметив, что в целом он был доволен своей финальной попыткой. Напомним, что по итогам сессии Албон показал лишь десятое время, в то время как его напарник Макс Ферстаппен стал вторым.

«Мой круг выглядел неплохо. Был доволен им. Нужно всё изучить. Чувствовал, что прибавил по сравнению с предыдущей попыткой. Но я не попал в рабочее окно и это стало проблемой», — приводит слова Албона GPblog.

Напомним, победителе квалификации Гран-при России стал лидер общего зачёта, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.