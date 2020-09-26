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Албон — о десятом месте в квалификации: я был доволен своим кругом

Албон — о десятом месте в квалификации: я был доволен своим кругом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России, отметив, что в целом он был доволен своей финальной попыткой. Напомним, что по итогам сессии Албон показал лишь десятое время, в то время как его напарник Макс Ферстаппен стал вторым.

«Мой круг выглядел неплохо. Был доволен им. Нужно всё изучить. Чувствовал, что прибавил по сравнению с предыдущей попыткой. Но я не попал в рабочее окно и это стало проблемой», — приводит слова Албона GPblog.

Напомним, победителе квалификации Гран-при России стал лидер общего зачёта, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

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