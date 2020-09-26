Тяжёлая авария Феттеля в квалификации Гран-при России. Видео

Сегодня, 26 сентября, на трассе «Сочи Автодром» прошла квалификация Гран-при России Формулы-1. В ходе второго сегмента сессия прерывалась красными флагами. Виной тому стал инцидент с участием пилота «Феррари» Себастьяном Феттелем.

В четвёртом повороте немец потерял заднюю часть болида, машина отлетел в отбойники и была сильно повреждена. Передняя подвеска разбилась полностью. Сам пилот не пострадал. Видео аварии доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, победу в квалификации Гран-при России завоевал Льюи Хэмилтон на «Мерседесе», второе место у Макса Ферстаппенна из «Ред Булл», тройку лучших замкнул ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.