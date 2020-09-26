Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги квалификации Гран-при России, где он показал девятый результат.
«Я очень доволен, потому что вчерашние практики были довольно сложными по сравнению с тем, как всё проходит обычно. У нас не было желаемой скорости на „софте“, так что мы были не слишком уверены перед квалификацией. Поэтому, думаю, мы можем быть удовлетворены нашей позицией на решётке.
Полагаю, у нас хорошая машина для гонки, наши попытки с большой загрузкой топливом были сильными, а баланс — таким, как я хотел. Мы знаем, что другие команды из середины пелотона довольно быстрые, но, надеюсь, мы сможем в гонке быть на их уровне и бороться. Мы видели, как в последних гонках много всего происходило, так что, надеюсь, завтра будут какие-то возможности», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 26 сентября 2020
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:26
-
18:22
-
18:09
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:41
-
17:18
-
16:52
-
16:48
-
16:35
-
16:15
-
16:12
-
15:01
-
14:41
-
13:57
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
13:13
-
13:04
-
11:16
-
10:56
-
10:44
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
01:10
- 25 сентября 2020
-
23:59