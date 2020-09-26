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Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации

Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги квалификации Гран-при России, где он показал девятый результат.

«Я очень доволен, потому что вчерашние практики были довольно сложными по сравнению с тем, как всё проходит обычно. У нас не было желаемой скорости на „софте“, так что мы были не слишком уверены перед квалификацией. Поэтому, думаю, мы можем быть удовлетворены нашей позицией на решётке.

Полагаю, у нас хорошая машина для гонки, наши попытки с большой загрузкой топливом были сильными, а баланс — таким, как я хотел. Мы знаем, что другие команды из середины пелотона довольно быстрые, но, надеюсь, мы сможем в гонке быть на их уровне и бороться. Мы видели, как в последних гонках много всего происходило, так что, надеюсь, завтра будут какие-то возможности», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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