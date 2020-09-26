Райкконен объяснил, почему его развернуло в квалификации Гран-при России

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал 20-й и последний результат в квалификации Гран-при России.
«Мы были относительно довольны машиной до сих пор в этот уик-энд и думали, что можем довольно хорошо выступить в квалификации, но всё для нас не сработало. Особо нечего сказать: меня развернуло во втором повороте моего быстрого круга, и всё было кончено. Шины, вероятно, ещё были немного холодными в начале круга, я заблокировал переднее колесо, задел бордюр, а затем уже ничего не мог поделать — всё просто.
У нас была машина, которая позволяла пройти во второй сегмент, но если ты не собираешь круг, то стартуешь позади. Завтра будет серьёзное испытание, но посмотрим, что мы сможем сделать, чтобы отыграться», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 26 сентября 2020
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:26
-
18:22
-
18:09
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:41
-
17:18
-
16:52
-
16:48
-
16:35
-
16:15
-
16:12
-
15:01
-
14:41
-
13:57
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
13:13
-
13:04
-
11:16
-
10:56
-
10:44
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
01:10
- 25 сентября 2020
-
23:59