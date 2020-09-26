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Райкконен объяснил, почему его развернуло в квалификации Гран-при России

Райкконен объяснил, почему его развернуло в квалификации Гран-при России
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал 20-й и последний результат в квалификации Гран-при России.

«Мы были относительно довольны машиной до сих пор в этот уик-энд и думали, что можем довольно хорошо выступить в квалификации, но всё для нас не сработало. Особо нечего сказать: меня развернуло во втором повороте моего быстрого круга, и всё было кончено. Шины, вероятно, ещё были немного холодными в начале круга, я заблокировал переднее колесо, задел бордюр, а затем уже ничего не мог поделать — всё просто.

У нас была машина, которая позволяла пройти во второй сегмент, но если ты не собираешь круг, то стартуешь позади. Завтра будет серьёзное испытание, но посмотрим, что мы сможем сделать, чтобы отыграться», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

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