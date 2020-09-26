Боттас пошутил, что специально занял третье место в квалификации Гран-при России

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России, пошутив, что специально занял в ней только третье место.

«Помню, что однажды уже стартовал здесь третьим и знаю, что из этого получилось. Попробую повторить. Действительно думаю, что у меня есть преимущество из-за того, что первый отрезок проведу на „медиуме“, так что я в игре.

Третий сегмент получился непростым. В первой попытки шины не были готовы, я потерял несколько десятых секунды. Просто ждал вторую попытку, во втором повороте совершил крошечную ошибку, но, честно говоря, не понимаю, почему не смог соперничать с Льюисом.

Мне не хватало сцепления. Ощущение, что во втором сегменте всё было даже лучше, так что вопросы остаются. Но, возможно, я просто играл и хотел стартовать с третьей позиции", — приводит слова Боттаса Crash.