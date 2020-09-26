Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что был зол после квалификации Гран-при России. На трассе «Сочи Автодром» монегаск не сумел пробиться в третий сегмент, показав одиннадцатый результат. По мнению Леклера, ему в том числе помешала неверная информация от гоночного инженера.

«Мне сказали, что Окон позади меня в одной или двух секундах. А я думаю, что у меня было большее преимущество, был больший запас. Сейчас я зол, так как эмоции ещё свежи. Мне нужно успокоиться, уик-энд получается трудным. Практики складывались тяжело, потом я начал находить ритм в квалификации, но мне не удалось показать потенциал машины, я очень сожалею. Разочарован результатом и невыходом в третий сегмент», — приводит слова Леклера Autosport.



Отметим, что Шарль Леклер отстал от Эстебана Окона на 0,043 секунды, из-за чего и не пробился в третий сегмент.