Хорнер рассказал о хитрости Ферстаппена, которая помогла Максу стать вторым

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал второй и десятый результаты Макса Ферстаппена и Александера Албона в квалификации Гран-при России.
«Не ожидали, что будем на первом ряду, когда ехали сюда, ведь всегда выступали в Сочи слабо, так что очень удовлетворительно разбить пару пилотов „Мерседеса“. Макс сыграл очень умно на финальном круге в третьем сегменте, подождав, когда Боттас закончит круг, и затем получив от него слипстрим на пути от первого до второго поворота, что позволило ему уже выигрывать десятую к выходу из второго поворота. Затем ему нужно было пройти как надо оставшуюся часть круга, что он и сделал, и второе место стало феноменальным результатом с, вероятно, одним из его лучших кругов в этом сезоне.
Алекс выполнил хорошую работу, уверенно пройдя в третий сегмент, но затем, к сожалению, оказался не в том конце группы пилотов в конце сессии. Было очень плотно, пара десятых могла бы привести к тому, что для него всё смотрелось бы совсем по-другому, но у нас хорошая машина для гонки, и мы знаем, что он может обгонять, так что, определённо, увидим с его стороны активность в воскресенье», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
- 26 сентября 2020
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