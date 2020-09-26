Квят — о возможной замене на Цуноду: вообще уже не беспокоюсь о таких слухах

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал слухи, что в сезоне-2021 ему придётся уступить место японскому воспитаннику «Ред Булл» и «Хонды» Юке Цуноде.



«Я уже достаточно давно в этом бизнесе, чтобы перестать беспокоиться и переживать о тех вещах, которые находятся вне моего контроля. За что могу отвечать, так это за то, чтобы стремиться приносить лучшие результаты «Альфа Таури» на той машине, которую они мне предоставляют.



Больше думаю о том, что сейчас началась череда неплохих выступлений. В последних гонках лучше стал понимать машину. Мы достаточно долго работали с моей группой инженеров, чтобы улучшить выступления и по субботам тоже. Работали очень много, и сейчас вижу результаты этой работы. Было бы неправильно в этот момент отвлекаться на что-то еще, и даже нечестно по отношению к моим инженерам. Так что сейчас буду концентрироваться именно на этом. С тем опытом, который у меня был в Формуле-1 и вообще в жизни, я вообще уже не беспокоюсь о таких вопросах, слухах и так далее.



Что бы ни было со сроками, все имеют право принимать решения, когда хотят. У каждого своя ситуация. Говорим об этом с моим менеджером Николя. Доверяю ему во всех таких вопросах. И, когда в определенный момент нам нужно будет что-то узнать, мы сделаем это. Но сейчас еще не время. Надо фокусироваться на уик-энде, на каждой гонке", — приводит слова Квята российская редакция Motorsport.