Риккардо рассказал, какую пользу извлёк из просмотра гонки Формулы-2 в Сочи

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России и отметил, что почерпнул для себя кое-что, просматривая основную гонку Формулы-2 в Сочи.

«В прошлом году это худшая для меня трасса с точки зрения продемонстрированной скорости. Знал, что предстоит сделать кое-какую работу. Но вчерашний день воодушевил, сегодня также всё складывалось неплохо. В ходе круга чувствовал, что всё получается идеально. В последнем сегменте не смог повторить то же самое, что во втором, но мы пятые и мне не на что жаловаться.

Что касается старта, утром смотрел гонку Формулы-2 и понял, что лучше стартовать с внешней стороны, так что всё идёт по плану", — приводит слова Риккардо Planet F1.