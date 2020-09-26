Видео: Феттель заботливо убрал с трассы переднее антикрыло разбитой им «Феррари»

Сегодня, 26 сентября, на трассе «Автодром Сочи» состоялась квалификация Гран-при России Формулы-1. В ходе второго сегмента сессия прерывалась красными флагами. Причиной тому стала авария пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, который потерял заднюю часть болида в четвёртом повороте и влетел в отбойники.

Сам пилот не пострадал. Более того, немец самостоятельно убрал с трассы переднее антикрыло разбитой им машины.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, поул в квалификации Гран-при России завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со второго места старт примет гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.