Видео: Феттель заботливо убрал с трассы переднее антикрыло разбитой им «Феррари»
Сегодня, 26 сентября, на трассе «Автодром Сочи» состоялась квалификация Гран-при России Формулы-1. В ходе второго сегмента сессия прерывалась красными флагами. Причиной тому стала авария пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, который потерял заднюю часть болида в четвёртом повороте и влетел в отбойники.
Сам пилот не пострадал. Более того, немец самостоятельно убрал с трассы переднее антикрыло разбитой им машины.
Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, поул в квалификации Гран-при России завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со второго места старт примет гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
- 26 сентября 2020
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