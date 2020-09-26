Команды Формулы-2 требуют наказать Prema после победы Мика Шумахера

Сразу четыре команды Формулы-2 остались недовольны действиями команды Prema во время основной гонки на этапе в России.

UNI-Virtuosi, Carlin, ART и DAMS не устроило поведение руководителя Prema Рене Розина. Дело в том, что функционер нарушил правила в момент пит-стопа Мика Шумахера.

На восьмом круге гонки Prema планировала пит-стоп для Роберта Шварцмана, но немец, почувствовав проблемы, также решился на пит-стоп, что вызвало некоторую суматоху в боксах. Розин предупредил механиков, что те должны приготовить нужный комплект резины. Между тем по правилам он не имеет права взаимодействовать с этими сотрудниками во время гонки.

На Розина наложен денежный штраф в размере € 10 тыс. Однако, по информации Auto Hebdo, соперники Prema считают это недостаточно жёстким наказанием и будут требовать спортивного штрафа. По их мнению, ситуация повлияла на итоги гонки. У них есть 96 часов на подачу апелляции.