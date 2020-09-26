Организаторы Гран-при России подготовили медицинские маски для всех болельщиков

Промоутер Гран-при России Формулы-1 компания «РОСГОНКИ» обеспечила гостей «Сочи Автодрома» всем необходимым для безопасного посещения гонки, гласит сообщение для прессы.
Ношение медицинских масок является обязательным требованием на всей территории проведения Гран-при России — 2020. Чтобы помочь гостям соблюдать необходимые меры предосторожности, организаторы подготовили для болельщиков 30 тысяч медицинских масок и 20 тысяч литров антисептических средств для заполнения автоматических санитайзеров.
В ходе проведения уик-энда зрителей информируют о необходимости чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и использовать дезинфицирующие средства. Для персонала и подрядчиков подготовлено 42 тысячи пар медицинских перчаток.
Проведению уик-энда на трассе и в Олимпийском парке помогают 610 волонтёров. Большинство из них — из России, но есть также добровольцы из Азербайджана и Беларуси.
Из-за пандемии COVID-19 функции волонтёров в этом году немного изменились. В частности, они измеряют температуру. При работе соблюдают необходимые меры предосторожности — носят маски и соблюдают социальную дистанцию.
Безопасность проведения заездов Формулы-1 и Формулы-2 на «Сочи Автодроме» обеспечивает более 400 маршалов, представляющих свыше 40 регионов России.
- 26 сентября 2020
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